В Гонконге убьют 2000 мелких животных после вспышки Covid-19 у хомяков

Органы здравоохранения заявили, что животных следует «гуманно» усыпить после того, как коронавирусная инфекция была обнаружена у хомячков в зоомагазине.

Органы здравоохранения Гонконга сообщили, что около 2000 хомяков и шиншилл будут усыплены после обнаружения коронавируса в зоомагазине.

Об этом сообщает DW.

По словам официальных лиц, по крайней мере 11 хомяков оказались инфицированы COVID-19, и сотрудник магазина также оказался заражен штаммом Дельта.

Владельцам домашних животных, купившим хомяков в магазине после 22 декабря, сказано сдавать животных на усыпление. Те, кто контактировал с животными, также должны быть помещены в карантин.

Власти также проверили других мелких животных, в том числе кроликов и шиншилл, но опасения не подтвердились.

Местные органы здравоохранения заявили, что не исключают возможности передачи вируса от животных к людям.

«Мы не можем исключить возможность того, что владелец магазина действительно заразился от хомяков», — сказал Эдвин Цуй, контролер Центра охраны здоровья.

Директор по сельскому хозяйству и рыболовству Леунг Сиу-фай сказал владельцам домашних животных соблюдать правила гигиены.

«Если у вас есть хомяк, вы должны держать их дома. Также не целуйте своих питомцев», — заявил он.

Гонконгское общество по предотвращению жестокого обращения с животными выразило шок по поводу этого решения.

«SPCA шокировано и обеспокоено недавним заявлением правительства об усыплении более 2000 мелких животных», — говорится в сообщении.

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