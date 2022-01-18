Медики предупредили, что Европе грозит одновременная вспышка гриппа и коронавируса

Ученые заявили, что из-за вакцинальной кампании страны принимают менее строгие меры для борьбы с COVID-19.

Ученые из Европейского союза прогнозируют, что в Европе начнется одновременная вспышка гриппа и коронавируса – так называемая твиндемия.

Об этом сообщает издание Reuters.

Сообщается, что карантин, ношение масок, социальная дистанция и прочие карантинные меры, которые европейские страны принимали в прошлом году, помогли победить эпидемию гриппа.

Однако теперь, после успешной кампании по вакцинации населения, ограничения начали ослабевать. Поэтому грипп может вернуться. Таким образом в обществе будут циркулировать сразу два заболевания.

Как рассказал специалист по гриппу от ECDC Паси Пенттинен, отмена ограничений может усилить циркуляцию гриппа уже весной, система здравоохранения Евросоюза может быть в край перегружена.

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