Либерман требует отмены зеленого паспорта

Министр финансов считает, что «зеленый паспорт» стоит отменить, так как он наносит прямой ущерб экономике Израиля.

Министр финансов Авигдор Либерман работает над тем, чтобы «зеленый паспорт» был отменен для израильтян, которые прошли курс вакцинации от COVID-19.

Об этом министр сообщил в своем Твиттер.

Он заявил, что «зеленый паспорт» наносит прямой ущерб экономике Израиля и ежедневному функционированию страны, а также сеет панику среди населения.

אין היגיון רפואי ואפידמיולוגי בתו ירוק, ועל כך מסכימים מומחים רבים. מה שיש זו פגיעה ישירה בכלכלה, בתפקוד היומיומי ובנוסף תרומה לא קטנה לפאניקה בציבור. אני פועל מול כל הגורמים על מנת לבטל את התו הירוק ולשמור על שגרת חיים נורמלית לכולנו. — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) January 18, 2022

Либерман считает, что для «зеленого паспорта» нет медико-эпидемиологических оснований и он будет добиваться отмены, чтобы»поддержать нашу повседневную жизнь».

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