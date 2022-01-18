Либерман требует отмены зеленого паспорта

17:50, Вчера
Новости Израиля, Коронавирус
Авигдор Либерман фото
Авигдор Либерман
Фото: Yonatan Sindel/Flash90

Министр финансов считает, что «зеленый паспорт» стоит отменить, так как он наносит прямой ущерб экономике Израиля.

Министр финансов Авигдор Либерман работает над тем, чтобы «зеленый паспорт» был отменен для израильтян, которые прошли курс вакцинации от  COVID-19. 
Об этом министр сообщил в своем Твиттер.
Он заявил, что «зеленый паспорт» наносит прямой ущерб экономике Израиля и ежедневному функционированию страны,  а также сеет панику среди населения.

Либерман считает, что для «зеленого паспорта» нет медико-эпидемиологических оснований и он будет добиваться отмены, чтобы»поддержать нашу повседневную жизнь».
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в Израиле через неделю ожидают спад заболеваемости коронавирусом.

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Автор материала:
Кати Адхам
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