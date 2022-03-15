Посол россии в Израиле добивается встречи в Кнессете перед выступлением Зеленского

Посол россии Анатолий Викторов, вероятнее всего, завтра подаст протест против выступления Владимира Зеленского в Кнессете. Более того, появилась информация, что в Кнессете может выступить и владимир путин.

Посол россии* в Израиле добивается срочной встречи со спикером Кнессета Мики Леви перед запланированным выступлением президента Украины Зеленского.

Посол Анатолий Викторов намерен встретиться с Леви завтра, говорится в сообщении.

Один из чиновников сказал, что целью встречи, скорее всего, будет протест против выступления Зеленского перед израильскими законодателями.

Есть опасения, что президент россии владимир путин также может попросить выступить в Кнессете, говорится в сообщении.

Курсор ранее писал, что Зеленский заявил, что Украина не вступит в НАТО. Владимир Зеленский заявил, что вторжение россии в Украину показало то, что его страна должна принять тот факт, что она не вступит в НАТО. Интересно, что в Украине уже обсуждают возможность создания нового военного союза вместе с Великобританией.

Также сообщалось, что по информации ООН, война россии против Украины может стать причиной голода в мире. Если украинские фермеры не смогут вовремя начать посевную из-за боевых действий, это станет первым шагом к продовольственному кризису.

Также Курсор писал, почему российские оккупанты хуже фашистов. Украинцы сравнивают нынешнюю рф с фашистской Германией, хотя в Минобороны признают, что путин уже превзошел Гитлера.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!