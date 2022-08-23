В Китае рассказали, как COVID-19 влияет на уровень рождаемости

Национальная комиссия Китая по здравоохранению заявляет, что COVID-19 оказал «явное влияние на брачные и детородные планы некоторых людей».

Национальная комиссия по здравоохранению Китая утверждает, что COVID-19 способствовал снижению уровня вступления в брак и рождаемости в стране, которые значительно снизились в последние годы из-за высоких расходов на образование и воспитание детей.

Многие женщины продолжают откладывать свои планы выйти замуж или завести детей, сообщили представители комиссии, добавив, что быстрое экономическое и социальное развитие привело к «глубоким изменениям».

Молодежь переезжает в городские районы, больше времени тратится на образование.

Демографы также заявили, что бескомпромиссная китайская политика «нулевого КОВИДа», направленная на быстрое подавление любых вспышек и строгий контроль за жизнью людей, может нанести глубокий и долгосрочный ущерб их желанию иметь детей.

«Коронавирус также оказал явное влияние на планы по вступлению в брак и рождению детей некоторых людей», — заявила комиссия.

В этом году число новорожденных в Китае упадет до рекордно низкого уровня, говорят демографы. По прогнозам, число новорожденных в Китае упадет ниже 10 миллионов по сравнению с 10,6 миллионами в прошлом году, что на 11,5 процента ниже, чем в 2020 году.

Ранее Курсор писал, что ученые выявили повышенный риск слабоумия после заражения COVID-19. Новое исследование является одним из первых, в котором рассматриваются долгосрочные последствия инфекции COVID в течение двух лет после острого заболевания.

Наша редакция писала, что Великобритания первой в мире утвердит использование вакцины для защиты от различных COVID-штаммов. Британский Объединенный комитет по вакцинации вскоре выдаст рекомендации по поводу того, как вакцину следует использовать в стране.