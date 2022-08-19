Ученые выявили повышенный риск слабоумия после заражения COVID-19

Новое исследование является одним из первых, в котором рассматриваются долгосрочные последствия инфекции COVID в течение двух лет после острого заболевания.

Исследование предлагает наиболее полный обзор долгосрочных неврологических эффектов COVID-19, отслеживая более одного миллиона человек в течение двух лет. Результаты показали, что повышенный риск расстройств настроения, таких как депрессия и тревога, после заражения SARS-CoV-2 возвращается к норме через несколько месяцев, но повышенные показатели деменции все еще обнаруживаются у пожилых людей в течение 24 месяцев после острого заболевания.

Новое исследование было опубликовано в The Lancet Psychiatry.

Год назад группа исследователей из Оксфордского университета опубликовала исследование, показывающее, что длительные симптомы COVID все еще могут быть обнаружены в течение 12 месяцев после первоначальной инфекции SARS-CoV-2. Теперь та же команда предложила еще более широкое наблюдение за пациентами с COVID в течение двух лет после их первоначального заражения.

В исследовании приняли участие 1,28 млн пациентов с COVID и сопоставили их с контрольной группой пациентов с любым другим видом вирусной респираторной инфекции. Основная цель заключалась в том, чтобы понять, какое влияние COVID-19 оказал конкретно на риск 14 неврологических и психических состояний по сравнению с другими вирусными инфекциями.

Хорошая новость заключается в том, что любой повышенный риск расстройств настроения после COVID, таких как тревога или депрессия, по-видимому, вернулся к исходному уровню в течение нескольких месяцев после острого заболевания. В частности, у детей исследователи не обнаружили никакой разницы в уровне депрессии или беспокойства от COVID по сравнению с другими респираторными инфекциями.

Но у взрослых были некоторые признаки сохраняющихся неврологических проблем в течение двух лет после COVID. У взрослых в возрасте до 65 лет наблюдались более высокие показатели тумана в мозгу после COVID по сравнению с другими респираторными инфекциями.

Взрослые в возрасте старше 65 лет, по-видимому, демонстрировали наиболее серьезные долгосрочные неврологические проблемы с повышенным уровнем мозгового тумана, деменцией и психотическими расстройствами.

Опасения по поводу воздействия SARS-CoV-2 на нейродегенеративные заболевания высказывались с тех пор, как в 2020 году началась пандемия. В годы после пандемии испанского гриппа в 1918 году врачи наблюдали резкий рост заболеваемости болезнью Паркинсона, и исследователи предположили, что некоторые вирусы инфекции могут ускорить прогрессирование ранее существовавшего нейродегенеративного заболевания.

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