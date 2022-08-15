Великобритания первой в мире утвердит использование вакцины для защиты от различных COVID-штаммов

Великобритания станет первой в мире страной, которая утвердит использование вакцины, направленной на защиту как от оригинального штамма коронавируса COVID-19, так и от штамма Омикрон.

Об этом сообщает Reuters.

15 августа британский медицинский регулятор дал условное разрешение так называемой двухвалентной вакцине, изготовленной американской фармацевтической компанией Moderna, в качестве бустерной дозы для взрослых. Такое решение основывалось на данных клинических испытаний, показавших, что бустер вызвал сильный иммунный ответ как против штамма Омикрон (BA.1), так и против оригинального вируса COVID-19.

Британские медики также изучили исследовательский анализ, в котором было установлено, что прививка генерирует хороший иммунный ответ против доминирующих на данный момент ответвлений штамма Омикрон – BA.4 и BA.5.

В компании Moderna заявили, что данные июньских испытаний показали, что при введении четвертой дозы вакцина, адаптированная к новому варианту, повышала нейтрализующие вирус антитела против штамма Омикрон в восемь раз.

«Курсор» писал, что иммунолог предупредил: каждое повторное заболевание COVID-19 протекает тяжелее.

Напомним, в Китае начали регистрировать случаи заражения новым зоонозным вирусом LayV («Ланъя»), который передается человеку от животного.