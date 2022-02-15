В минздраве рассказали, кто из школьников должен проходить самоизоляцию

Сегодня состоялось заседание парламентского комитета по здравоохранению, на котором обсуждались поправки к закону об общественном здравоохранении, касающиеся карантина и экспресс-проверки (антиген) в сфере образования. На встрече, в которой приняли участие представители министерств здравоохранения, юстиции, образования и других, были даны разъяснения по поводу неясностей в толковании и интерпретации действующих сегодня правил.

Депутат Кнессета Элина Бардач-Ялова, которая вела заседание, попросила разъяснить руководящие правила тестирования на коронавирус в школах у представителей Министерства образования, которые ответили следующее.

Не обязательно проходить тестирование дважды в неделю (в воскресенье и среду), чтобы быть допущенным в школу. В рамках программы «Проверяй и учись» Департамент здравоохранения поощряет детей сдавать эти тесты, но не требует этого, несмотря на то, что регулярное тестирование значительно снижает уровень инфекций среди школьников.

Однако если невакцинированные и неинфицированные коронавирусом дети не прошли регулярные тесты или не зарегистрировали их результаты на портале DHS и пересекутся с человеком, инфицированным коронавирусом, на них автоматически будет наложен пятидневный карантин.

«Для меня было важно разъяснить эти моменты, потому что многие родители школьников и учителя не до конца понимают, что такое установленные правила, и это вызывает путаницу и вредит учебному процессу», — подчеркнула Элина Бардах-Ялова.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Израиле кабинет министров проголосовал за продление «зеленого пропуска» на одну неделю. Министр финансов Авигдор Либерман, который был ярым противником продления «зеленого пропуска», проголосовал за продление, но пообещал, что откажется продлить его «еще на одну секунду» после 6 февраля.

Ранее Курсор писал о том, что в Кнессете ограничили полномочия правительства во время эпидемии. Новый закон предполагает определение понятий «чрезвычайного положения во время эпидемии», а также «особого положения в области здравоохранения». В Кнессете приняли новые закон об ограничении полномочий правительства и самого парламента в условиях эпидемии.

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