В США одобрили рассекречивание разведданных о происхождении COVID-19

Ранее Минэнергетики США пришло к выводу, что вирус, скорее всего, «сбежал» из лаборатории в Ухане в результате несчастного случая.

Палата представителей США единогласно проголосовала за рассекречивание информации о возможных связях между Уханьским институтом вирусологии в Китае и пандемией Covid-19. Теперь законопроект направлен на подпись президенту Джо Байдену.

Об этом пишет CNBC.

Ранее в этом месяце Сенат США единогласно проголосовал за то, чтобы потребовать от директора национальной разведки Аврил Хейнс рассекретить такую информацию.

Попытки Конгресса США рассекретить разведданные о происхождении Covid-19 были предприняты после того, как Министерство энергетики с «низкой степенью достоверности» пришло к выводу, что вирус, скорее всего, «сбежал» из лаборатории в Ухане в результате несчастного случая. Минэнергетики является одним из 18 агентств, входящих в состав разведывательного сообщества США.

Кроме того, ранее ФБР также пришло к выводу, что пандемия, вероятно, началась с инцидента в лаборатории в Ухане. ЦРУ и еще одно неназванное агентство не определились, имеет ли вирус естественное происхождение или он был разработан в лаборатории, сообщает The Wall Street Journal, который первым сообщил новости о позиции Министерства энергетики.

Как известно, вирус Covid-19 впервые был зафиксирован в Ухане (Китай) в 2019 году и стремительно распространился по всему миру. До сих пор неизвестно, как вирус передался людям. Ученые годами расходятся во мнениях по поводу того, произошел ли Covid-19 от зараженного животного, которое передало вирус людям, или же возбудитель сбежал из лаборатории в Ухане.

Ранее Курсор писал, что в ВОЗ не исключают, что вирус «Марбург» сможет конкурировать с коронавирусом. Новое заболевание начало стремительно распространяться в мире.

Ученые предупреждаю о рисках от повторных бустеров против COVID. Новое исследование показывает, что повторные бустеры против COVID-19 вредят ответу Т-клеток.