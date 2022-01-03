В США почти 3 тысячи школ остаются закрытыми в первую неделю нового года из-за COVID

Более 2700 школ по всей стране остаются закрытыми в первую неделю после зимних каникул на фоне растущих опасений из-за Омикрон.

Об этом сообщает newsweek.com.

2753 школы будут закрыты в первую неделю 2022 года. Средняя продолжительность закрытия школ на этой неделе составляет шесть дней. Большинство закрытий связано с тем, что школы переводят на одну или две недели виртуального обучения в ответ на рост числа случаев COVID-19 в США, но ключевой проблемой, побуждающей районы к переходу в онлайн, является количество преподавателей, заразившихся во время каникул.

Несколько крупных округов страны проводят первые несколько дней 2022 года, распространяя экспресс-тесты среди учащихся, семей, учителей и других сотрудников школы. Округа в Вирджинии и Вермонте провели тестирование COVID перед запланированным возвратом, в то время как некоторые школы в Вашингтоне и Огайо отложили начало занятий.

На прошлой неделе Департамент образования Массачусетса также объявил, что будет распространять достаточное количество тестов для каждого школьного округа, чтобы предоставить два теста для всего школьного персонала.

Ранее Курсор сообщал, что ученые обнаружили необычный симптом у больных штаммом Омикрон.

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