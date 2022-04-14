В США продлили требование по ношению масок

В США уже в начале следующей недели истекало требование о ношении масок в самолетах, поездах и в транзитных узлах, однако власти решили продлить это правило еще на 15 дней.

Администрация президента Джо Байдена планирует продлить на 15 дней действие американского мандата, требующего от путешественников носить маски в самолетах, поездах и в транзитных узлах, сообщили два источника, осведомленных в этом вопросе.

Действующие требования, которые действуют с февраля 2021 года, истекают 18 апреля. Последнее продление позволит сохранить требования до 3 мая на фоне резкого роста числа случаев заболевания COVID-19. Официальное объявление ожидается в ближайшее время.