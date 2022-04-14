В США продлили требование по ношению масок

Администрация президента Джо Байдена планирует продлить на 15 дней действие американского мандата, требующего от путешественников носить маски в самолетах, поездах и в транзитных узлах, сообщили два источника, осведомленных в этом вопросе.
Действующие требования, которые действуют с февраля 2021 года, истекают 18 апреля. Последнее продление позволит сохранить требования до 3 мая на фоне резкого роста числа случаев заболевания COVID-19. Официальное объявление ожидается в ближайшее время.
Ранее «Курсор» сообщал ситуацию по коронавирусу в Израиле: 5777 новых случаев заражения. По данным Минздрава, в Израиле 11 апреля зафиксировано 5777 новых случаев с подтвержденным тестом COVID-19. Распространение нового вируса Омикрон вновь обострило вопрос вакцинации.
Также публиковалось, что королева Елизавета заявила, что COVID-19 оставил ее «истощенной и уставшей». Королева Елизавета II рассказала, что COVID-19 оставил ее «очень усталой и истощенной» после того, как она заразилась вирусом в начале этого года.
Кроме того, мы писали, что Минздрав изучает необходимость третьей прививки от COVID для детей. Группа реагирования на пандемию Минздрава рекомендует повторную прививку вакцины от коронавируса для детей в возрасте от 5 до 11 лет. На сегодняшний день ни одна западная страна не одобрила повторную прививку от COVID для всех детей.