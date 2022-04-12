Коронавирус в Израиле: 5777 новых случаев заражения

Министерство здравоохранения во вторник утром опубликовало данные, согласно которым в понедельник было зарегистрировано 5 777 новых случаев заболевания новым коронавирусом, из них 226 тяжелых случаев.

Лечение с использованием аппаратов искусственной вентиляции легких получают 84 человека. Число умерших составило 10 601 человек.

«Курсор» ранее сообщал, что с момента начала пандемии в Израиле коронавирусом заболело 4 миллиона человек. В министерстве здравоохранения Израиля заявили, что на данный момент в стране фиксируется 254 пациента с коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии.

По информации редакции, королева Елизавета заявила, что COVID-19 оставил ее «истощенной и уставшей». На прошлой неделе 95-летняя королева участвовала в виртуальном визите в больницу, где она рассказала о своем опыте бывшему пациенту с вирусом, чей отец и брат умерли от коронавируса.

Кроме того, мы писали, что Минздрав изучает необходимость третьей прививки от COVID для детей. Группа реагирования на пандемию Минздрава рекомендует повторную прививку вакцины от коронавируса для детей в возрасте от 5 до 11 лет. На сегодняшний день ни одна западная страна не одобрила повторную прививку от COVID для всех детей.

Также сообщалось, что врачи рассказали о девяти новых симптомах Омикрона, поражающих полностью вакцинированных.