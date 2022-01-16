В Украине резко снизилась заболеваемость коронавирусом

Число новых случаев в Украине сократилось почти в двое от показателя пятницы и субботы.

За последние сутки в Украине зарегистрировано 6 379 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, хотя предыдущие три дня фиксировалось более 10 тысяч новых случаев, сообщило министерство здравоохранения Украины в воскресенье 16 января.

Среди заболевших детей — 503, медицинских работников — 92. Кроме того, за сутки было госпитализировано 1 957 человек, а 88 умерли. Выздоровели от коронавируса 2359 человек.

Больше всего инфицированных было выявлено во Львовской (625), Харьковской (612) и Сумской (455) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 3 754 458 человек, выздоровело 3 553 642 человека, умерло 98 283 человека.

Курсор ранее писал, что ученые обнаружили антитело, которое может использоваться для эффективного лечения COVID-19. Ученые Вашингтонского университета в Сиэтле и сотрудники биотехнологической компании Humabs Biomed SA обнаружили антитело, которое может использоваться для эффективного лечения семейства вирусов, которое включает коронавирус SARS-CoV-2 и его варианты. В экспериментах на сирийских хомяках удалось полностью подавить репликацию вируса в легких.

Кроме того, иммунолог назвал омикрон последней мутацией ковида. Новая разновидность ковида Омикрон может стать последней мутацией вируса, заявил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

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