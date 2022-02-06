В ВОЗ рассказали, как ведет себя коронавирус в Европе

По словам экспертов из ВОЗ, у европейских стран есть уникальная возможность обуздать распространение коронавирусной инфекции, благодаря трем факторам.

Во всемирной организации здравоохранения заявили, что в Европе в скором времени может наступить «затишье», если говорить о распространении коронавируса. Так, об этом открыто во время брифинга сказал глава европейского отделения ВОЗ доктор Ханс Клюге.

По его словам, Европа входит в финальную стадию этой волны заболеваемости. Доктор уверен, что три фактора помогут европейским странам победить коронавирус:

высокий уровень иммунитета из-за вакцинации;

большое количество инфицированных;

меньшее распространения вируса в теплое время года.

Кроме того, медик отметил и относительную «мягкость» штамма Омикрон, который хоть и распространяется сильнее, но не вызывает такого большого количества госпитализаций.

Ранее Курсор сообщал, что медики назвали препараты, которую могут справиться со штаммом Омикрон.

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