Врачи предупредили о возможности развития болезни Альцгеймера после Covid-19

Ученые Колумбийского университета в США заявили, что течение коронавируса имеет признаки, похожие на болезнь Альцгеймера.

Ученые из Америки выяснили, что при тяжелом течении Covid-19 в каналах головного мозга образовываются дефекты, которые отвечают за накопление белка в нейрофибриллярных клубках.

Об этом сообщает ALZ journals.

Исследователи занялись изучением мозга людей, которые скончались от коронавирусной инфекции. В итоге они обнаружили самые часто встречающиеся изменения состава нейронов, которые возникают при заболевании Альцгеймера.

Также они сообщили, что высокий уровень амилоидных белков был зафиксирован в мозге, а это также свидетельствует об болезни Альцгеймера.

Врачи считают, что это объясняет такой симптом как «туман в голове» у тех, кто инфицирован коронавирусом. Поэтому ученые считают, что Covid-19 увеличивает возможность развития болезни Альцгеймера в будущем.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что врачи рассказали, что делать при одышке после перенесенного коронавируса.

Также читайте о том, что врач назвал продукт понижающий иммунитет.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.