Врачи предупредили о возможности развития болезни Альцгеймера после Covid-19

Ученые из Америки выяснили, что при тяжелом течении Covid-19 в каналах головного мозга образовываются дефекты, которые отвечают за накопление белка в нейрофибриллярных клубках.
Об этом сообщает ALZ journals.
Исследователи занялись изучением мозга людей, которые скончались от коронавирусной инфекции. В итоге они обнаружили самые часто встречающиеся изменения состава нейронов, которые возникают при заболевании Альцгеймера.
Также они сообщили, что высокий уровень амилоидных белков был зафиксирован в мозге, а это также свидетельствует об болезни Альцгеймера.
Врачи считают, что это объясняет такой симптом как «туман в голове» у тех, кто инфицирован коронавирусом. Поэтому ученые считают, что Covid-19 увеличивает возможность развития болезни Альцгеймера в будущем.
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