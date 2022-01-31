В ЮАР женщина болела Covid-19 в течении 9 месяцев

Женщина получила положительный тест на Covid-19 в январе 2021 года, но выздоровела только в ноябре 2021 года. Ученые нашли в ее организме 21 мутаций коронавируса

Согласно данным, девушка также болеет ВИЧ и была инфицирована коронавирусом на протяжении 9 месяцев. Врачам стало известно, что за это время в ее организме собралось более 20 мутаций.

Об этом сообщает Papers.

У женщины подтвердился коронавирус еще в январе 2021 года, а в сентябре она вновь попала в больницу, где оказалось, что у нее опять Covid-19. На протяжении 9 месяцев она болела коронавирусом. Известно, что избавиться от болезни ей удалось лишь в конце ноября 2021 года.

К счастью, после проведения терапии от ВИЧ, ее иммунитет укрепился и женщине удалось вылечиться от коронавируса за 6-9 недель.

Ученые заявили, что этот случай «дополняет доказательства того, что тяжелая иммуносупрессия, связанная с неконтролируемой ВИЧ-инфекцией, может привести к хроническим инфекциям SARS-CoV-2».

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