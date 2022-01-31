В Израиле за сутки коронавирусом заболели больше 74 тысячи человек — минздрав

Согласно опубликованной в понедельник утром сводке минздрава, за минувшие сутки в стране выявлено 74 тысячи 312 новых случаев инфицирования COVID-19.

В министерстве здравоохранения сообщили, что за минувшие сутки в Израиле обнаружено 74 тысячи 312 1 новых случаев инфицирования COVID-19. При этом 1099 пациентов в тяжелом состоянии. 241 из них подключены к аппарату ИВЛ

Всего было выполнено 249 тысяч 938 тестов на коронавирусную инфекцию.

Также обновили данные по вакцинации: 635 тысяч 716 человек вакцинированы четвертой дозой. Известно, что 4 миллиона 440 тысяч 345 человек вакцинированы третьей дозой.

8 тысяч 724 человек скончались с начала распространения эпидемии в Израиле

Согласно данным, количество тяжело больных коронавирусом растет.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в минздраве предупредили, что следующие недели для больниц будут очень тяжелыми.

Также читайте о том, что Израиль рассматривает отмену требования об отрицательном тесте на COVID для прибывающих путешественников. В настоящее время все, кто прибывает в Израиль, должны показать отрицательный тест ПЦР, взятый в течение 72 часов, или отрицательный антиген, взятый за 24 часа до посадки на рейс.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.