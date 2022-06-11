Вакцина Moderna от COVID-19 эффективна у детей до 5 лет — исследование

Исследования подтвердили, что данные, предоставленные производителем лекарств Moderna об эффективности вакцины против COVID-19 среди очень маленьких детей, были точными, в преддверии решения о том, разрешать ли две прививки против вируса детям в возрасте от шести месяцев до пяти лет.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), которое независимо проанализировало данные клинических испытаний, проведенных Moderna, заявило, что эффективность вакцины против симптоматических случаев COVID-19 составила 51 процент у детей в возрасте от шести месяцев до двух лет и 37 процентов у детей в возрасте от двух до пяти лет.

Цифры ниже, чем во время клинических испытаний на взрослых, но это только потому, что испытания на очень маленьких детях проводились во время волны, связанной со штаммом Омикрон, согласно FDA.

«Хотя VE (эффективность вакцины) у детей от шести месяцев до пяти лет ниже, чем наблюдаемая в опорных исследованиях взрослых или детей старшего возраста, она полностью соответствует реальной эффективности вакцины, наблюдаемой против Омикрона у взрослых», — говорится в заявлении FDA.

FDA отметило, что хотя вакцина Moderna оказалась менее эффективной против штамма Омикрон, она по-прежнему очень хорошо защищает от тяжелых случаев заболевания.

Вот почему FDA пришло к выводу, что данные Moderna «поддерживают введение» вакцины двумя дозами по 100 мкг каждая у подростков в возрасте от 12 до 17 лет, 50 мкг у детей от 6 до 11 лет и 25 мкг у детей в возрасте от шести месяцев до пять лет.

Ранее Курсор сообщал, что в минздраве считают, что сейчас нет причин для пятой дозы вакцины от COVID-19.