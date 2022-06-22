Салман Зарка утверждает, что Израиль находится в разгаре шестой волны COVID

Во вторник COVID-19 был диагностирован у 10 845 человек, а с полуночи среды число активных случаев заболевания увеличилось еще на 5 413, достигнув 56 249.

Салман Зарка заявил, что Израиль столкнулся с шестой волной COVID-19.

«Мы находимся в середине шестой волны — с серьезными случаями заболевания в основном среди населения, входящего в группу риска, особенно в возрастной группе старше 60 лет», — сказал Зарка на брифинге для журналистов.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения, во вторник вирус был диагностирован у 10 845 человек, а с полуночи среды число активных случаев заболевания увеличилось еще на 5 413, достигнув 56 249.

Ранее Курсор писал, что в Израиле наблюдается резкий прирост заболевших коронавирусом. За минувшие сутки в Израиле выявлено 10 692 новых случая коронавируса.

Также в Минздраве рассказали, какой штамм COVID-19 преобладает в Израиле. По словам главы комитета по COVID-19, профессора Салмана Зарка, почти 50% людей, инфицированных COVID-19 в Израиле, заразились новым штаммом BA.5.