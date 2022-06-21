В Израиле наблюдается резкий прирост заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в Израиле выявлено 10 692 новых случая коронавируса.

Сегодня, 21 июня, Министерство здравоохранения обнародовало новую статистику по заболеваемости в Израиле. В ведомстве отмечают, что в последние месяцы израильтяне не так активно вакцинируются от COVID-19.

Согласно данным, за минувшие сутки было сделано 44 155 тесов. Индекс заражаемости — 1,3. С начала пандемии было выявлено 4 250 451 заразившихся коронавирусом. В настоящий момент заражены 60 622 человек.

В больницы госпитализировано 643 человека. Состояние 180 пациентов оценивается как тяжелое, 37 пациентов подключены к ИВЛ.

С начала эпидемии в Израиле от коронавируса умерли 10 911 человека.

По данным Минздрава на 21 июня, первую дозу вакцины от COVID-19 получили 6 143 453 человек, вторую дозу — 6 143 453 человек, третью дозу — 4 497 667 человек, четвертую дозу — 820 547 человек.

В ведомстве заявили, что в Израиле началась новая волна эпидемии коронавируса. Кроме этого, возобновляют работу коронавирусные отделения в больницах.

Ранее Курсор писал, что в Минздраве рассказали, какой штамм COVID-19 преобладает в Израиле. По словам главы комитета по COVID-19, профессора Салмана Зарка, почти 50% людей, инфицированных COVID-19 в Израиле, заразились новым штаммом BA.5.

Минздрав назвал возможную причину резкого роста случаев COVID-19. За последние несколько дней в Израиле наблюдался резкий рост числа случаев заболевания COVID-19.

Курсор писал, что Минздрав рекомендует израильтянам вернуться к масочному режиму в закрытых помещениях. Минздрав заверяет, что эффективность масок как средства значительного снижения риска заражения и распространения инфекции научно доказана и неоспорима.

Также в минздраве считают, что сейчас нет причин для пятой дозы вакцины от COVID-19. На фоне опасений возобновления волны COVID-19, группа консультантов Министерства здравоохранения рекомендует населению возобновить ношение лицевых масок в помещениях, особенно в местах скопления людей.

Кроме того, мы писали, что Moderna заявила, что ее новая вакцина дает восьмикратную защиту от COVID.

Еще напомним, что ученые назвали неожиданный фактор, который влияет не эффективность вакцины от коронавируса.