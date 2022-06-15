В Минздраве рассказали, какой штамм COVID-19 преобладает в Израиле

Почти 50% случаев COVID-19 в Израиле связаны с вариантом BA.5.

По словам главы комитета по COVID-19, профессора Салмана Зарка, почти 50% людей, инфицированных COVID-19 в Израиле, заразились новым штаммом BA.5.

«Почти 50% людей, инфицированных COVID-19, сейчас имеют новый вариант BA.5 — этот вариант вызывает относительно легкое заболевание у молодых людей, но мы наблюдаем рост госпитализаций. Со штаммом Дельта вакцина сработала в 90% случаев, а с Омикроном — 70%. Против нового штамма вакцина уже менее эффективна, но действительно защищает от тяжелых заболеваний», — сказал профессор Зарка.

В настоящее время рассматривается вопрос о восстановлении обязательного ношения масок в закрытых помещениях.

«Мы призываем общественность носить маски в помещении. Это то, что я делаю лично, и это то, что я говорю делать всем вокруг меня, даже за пределами больницы. Мы рассматриваем возможность возвращения правил, требующих ношения масок в помещении. Мы рассматриваем возможность возвращения правил, требующих ношения масок в помещении», — заявил профессор Зарка.

Комитет по здравоохранению, возглавляемый депутатом Кнессета Идит Силман, проводит сегодня обсуждение ситуации с инфекциями COVID-19 и лечением пост-COVID.

Комитет работает над расширением станций по тестированию на коронавирус на следующей неделе. Кроме того, рассматривается вопрос о проверки/консультации заболевших по телефону.

«Эти правила позволят проводить контролируемую проверку дома, которая будет проводиться по телефону, и поэтому те, кто проводит такие проверки, будут регулироваться и регистрироваться в Министерстве здравоохранения», — добавили в комитете.

Вариант BA.5 был впервые обнаружен в Южной Африке в феврале этого года, хотя вполне вероятно, что на самом деле он возник не там.

Согласно сообщению Reuters в прошлую среду, вариант BA.5 был классифицирован ВОЗ, а также Европейским центром профилактики и контроля заболеваний как вариант, вызывающий озабоченность.

Согласно недавнему отчету Центров по контролю и профилактике заболеваний США, на вариант BA.5 в настоящее время приходится 7,6% всех новых случаев COVID-19, при этом аналогичные данные поступают из других стран, включая Германию, которая сообщила, что примерно 10% все новые случаи являются подвариантом BA.5.

Сегодня Минздрав заявил, что в Израиле растет число заболевших коронавирусом. За минувшие сутки в Израиле выявлено 7 661 новых случая коронавируса.

Ранее Курсор писал, что Минздрав заявляет о новой волне эпидемии коронавируса в Израиле. За минувшие сутки в Израиле выявлено 7 330 новых случая коронавируса.

Минздрав назвал возможную причину резкого роста случаев COVID-19. За последние несколько дней в Израиле наблюдался резкий рост числа случаев заболевания COVID-19.

Курсор писал, что Минздрав рекомендует израильтянам вернуться к масочному режиму в закрытых помещениях. Минздрав заверяет, что эффективность масок как средства значительного снижения риска заражения и распространения инфекции научно доказана и неоспорима.

Также в минздраве считают, что сейчас нет причин для пятой дозы вакцины от COVID-19. На фоне опасений возобновления волны COVID-19, группа консультантов Министерства здравоохранения рекомендует населению возобновить ношение лицевых масок в помещениях, особенно в местах скопления людей.

Кроме того, мы писали, что Moderna заявила, что ее новая вакцина дает восьмикратную защиту от COVID.

Еще напомним, что ученые назвали неожиданный фактор, который влияет не эффективность вакцины от коронавируса.