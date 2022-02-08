ВОЗ: COVID нарушает работу служб здравоохранения более чем в 90 процентах стран

В заявлении ВОЗ масштабы сбоев в работе служб здравоохранения объясняются «уже существовавшими проблемами системы здравоохранения», а также снижением спроса на медицинскую помощь.

Перебои в работе основных служб здравоохранения, таких как программы вакцинации и лечение таких заболеваний, как СПИД, были отмечены в 92% из 129 стран, показал в понедельник опрос Всемирной организации здравоохранения о последствиях пандемии COVID-19.

Об этом пишет Reuters.

Опрос, проведенный в ноябре-декабре 2021 года, показал, что услуги «сильно пострадали», при этом «улучшения практически отсутствуют» по сравнению с предыдущим опросом в начале 2021 года, говорится в заявлении ВОЗ, направленном журналистам.

«Результаты этого обследования подчеркивают важность срочных действий для решения основных проблем системы здравоохранения, восстановления услуг и смягчения последствий пандемии COVID-19», — заявила ВОЗ.

Оказание неотложной помощи, включающей услуги скорой помощи и неотложной помощи, фактически ухудшилось: 36% стран сообщили о перебоях по сравнению с 29% в начале 2021 года и 21% в первом исследовании в 2020 году.

Плановые операции, такие как замена тазобедренного или коленного сустава, были нарушены в 59% стран, а недостатки в реабилитационной и паллиативной помощи были отмечены примерно в половине из них.

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