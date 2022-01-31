Мнение эксперта: приближается ли мир к концу пандемии COVID-19

Но появление варианта Омикрон с его повышенной трансмиссивностью и способностью уклоняться, по крайней мере, от части защиты, обеспечиваемой вакцинами.

Миллионы людей погибли, средства к существованию были потеряны, а экономика пострадала. Поэтому понятно, что многие будут цепляться за любую надежду на то, что пандемия COVID-19 подходит к концу. В некоторых странах ослабление или полное снятие ограничений дали им такую ​​надежду.

Об этом сообщает aljazeera.com.

Описанное мнение в некотором роде подпитывается вариантом омикрон, который, как было показано, вызывает менее тяжелое заболевание, по крайней мере, у взрослых. Но появление варианта Омикрон с его повышенной трансмиссивностью и способностью уклоняться, по крайней мере, от части защиты, обеспечиваемой вакцинами и предыдущими инфекциями, должно напомнить о том, насколько изменчивым может быть течение этой пандемии.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в этом месяце выступил с суровым предупреждением, сказав: «Опасно предполагать, что Омикрон будет последним вариантом и что мы находимся в конце игры».

Хотя Омикрон может быть более легким, чем Дельта, случаи заболевания продолжают расти, особенно в Европе. Это говорит о том, что любые надежды на то, что COVID-19 вскоре может стать эндемичным, неуместны.

Говоря наиболее научным языком, болезнь считается эндемической, когда число случаев становится стабильным или статичным, а не тогда, когда болезнь становится менее смертельной. Согласно этому определению, COVID-19 еще не является эндемичным, поскольку количество случаев заболевания все еще растет.

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