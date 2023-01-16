ВОЗ требует больше данных о Covid-19 из Китая

Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в беседе с Ма Сяовэй, директором Национальной комиссии здравоохранения Китая, говорится в заявлении организации.
«Доктор Тедрос также подтвердил важность более глубокого сотрудничества и прозрачности Китая», — говорится в заявлении.
Правительство Китая широко обвиняют в занижении числа смертей от коронавируса после отказа от политики нулевого уровня COVID.
В декабре до субботнего объявления было официально зарегистрировано всего несколько десятков смертей, несмотря на свидетельства переполнения крематориев и больниц. Но официальный представитель Национальной комиссии здравоохранения (NHC) заявил в субботу, что в Китае было зарегистрировано 59 938 смертей, связанных с COVID, в период с 8 декабря по 12 января.
Цифра относится только к смертельным случаям в медицинских учреждениях, общее число, вероятно, выше.
ВОЗ в своем заявлении заявила, что «анализирует эту информацию, которая охватывает период с начала декабря 2022 года по 12 января 2023 года и позволяет лучше понять эпидемиологическую ситуацию и влияние этой волны в Китае».
«ВОЗ потребовала, чтобы такая подробная информация и впредь предоставлялась нам и общественности. ВОЗ отмечает усилия китайских властей по расширению клинической помощи населению на всех уровнях, в том числе в реанимации», — говорится в заявлении.
Ранее Курсор писал, что ВОЗ «очень обеспокоена» всплеском заболеваемости COVID-19 в Китае. Несколько недель назад страна отказалась от своей политики нулевого COVID. Сейчас больницы переполнены.
Кроме этого, сообщалось, что морги и больницы Китая переполнены. Рост заболеваемости явился следствием отказа властей Китая от программы по строгому контролю коронавируса с помощью масштабных тестирований и карантинов.
Курсор писал, что в Китае сообщили о смягчении политики ограничений по Covid.
Курсор сообщал, что китайские власти отслеживают участников протестов по мобильным телефонам.
Напомним, что Китай захлестнули волны протеста из-за жесткого локдауна.