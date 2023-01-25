Ученые выяснили, через сколько времени проходят симптомы длительного COVID

Большинство симптомов затяжного COVID исчезают в течение года у людей, у которых были легкие начальные инфекции, говорится в крупном израильском исследовании, результаты которого приветствуются как «обнадеживающие».

По данным моделирования ВОЗ, по меньшей мере 17 млн человек в Европе страдали от длительных симптомов COVID через несколько месяцев после выздоровления от первоначальной инфекции в течение 2020 и 2021 годов. Однако многое в этом состоянии осталось неясным, в том числе, как долго оно длится.

Исследователи в Израиле проанализировали медицинские карты почти 2 млн человек всех возрастов, которые прошли тестирование на COVID в стране в период с марта 2020 года по октябрь 2021 года. Таким образом, результаты охватывают более ранние варианты COVID, включая Delta, но не недавно обнаруженные варианты Omicron. Исследование было опубликовано в журнале BMJ.

Исследователи изучили записи, предоставленные Maccabi Healthcare Services, на предмет более 70 различных симптомов, которые были связаны с длительным течением COVID. Они исключили пациентов с более серьезным заболеванием, в том числе госпитализированных, которые, как предполагалось в предыдущих исследованиях, имеют более высокий риск длительного COVID.

В легких случаях исследование показало значительно повышенный риск нескольких состояний, включая потерю обоняния и вкуса, проблемы с дыханием, слабость, учащенное сердцебиение, острый фарингит , головокружение, а также ухудшение концентрации и памяти, обычно называемое «мозговым туманом». Однако большинство симптомов исчезли в течение 12 месяцев.

«Небольшое количество людей все еще страдает от одышки или слабости в течение года после COVID», — сказал Майталь Бивас-Бенита, научный сотрудник израильского исследовательского института KI и соавтор исследования.

Исследование также показало, что у вакцинированных пациентов был меньший риск проблем с дыханием — наиболее распространенного симптома — по сравнению с непривитыми пациентами. Между тем у детей было меньше проблем со здоровьем, чем у взрослых, и они выздоравливали от большинства из них в течение года.

Бивас-Бенита сказала, что она «воодушевлена» результатами, особенно после опасений по поводу того, как долго могут сохраняться симптомы.

«Подавляющее большинство пациентов поправятся через год», — сказала она.

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