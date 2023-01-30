ВОЗ продлила действие глобальной ЧС из-за COVID-19 и озвучила текущий уровень смертности

За последние восемь недель по меньшей мере 170 тысяч человек умерло из-за ковида.

Всемирная организация здравоохранения продлила официально статус пандемии коронавируса как глобальной чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает AP.

Выступая на открытии ежегодного заседания Исполнительного совета ВОЗ, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что «несомненно, сейчас мы находимся в гораздо лучшей ситуации», чем год назад. В тот период вариант Омикрон был на своем пике и число зараженных быстро росло.

Однако он предупредил, что за последние восемь недель по меньшей мере 170 000 человек умерли во всем мире из-за коронавируса. Иными словами, вирус никуда не делся и все еще очень опасен, подчеркнул Адханом Гебреисус.

Глава ВОЗ призвал к полной вакцинации групп риска. Он также подчеркнул важность увеличения масштабов тестирования и раннего использованию противовирусных препаратов, расширения лабораторных сетей. Он призвал мировых лидеров уделить должное внимание и борьбе с дезинформацией о пандемии.

Он подчеркнул, что в ВОЗ продолжают надеяться, что в следующем году мир перейдет к новой фазе, когда госпитализация и смертность сократятся до самого низкого возможного уровня.

«Курсор» писал ранее, что согласно рекомендации комитета по вакцинам Министерства здравоохранения, прививки от COVID должны стать ежегодной нормой, если уровень заражения коронавирусом достигнет низкого уровня. В настоящее время взрослым рекомендуется принимать более частые бустеры, и это будет продолжаться до тех пор, пока глобальные инфекции будут оставаться высокими, сказал он.

Еще мы писали, что согласно международному исследованию, 20 минут физических упражнений каждый день могут значительно снизить риск заражения Covid-19.