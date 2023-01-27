В Израиле прививки от COVID могут стать ежегодной нормой

Согласно рекомендации комитета по вакцинам Министерства здравоохранения, прививки от COVID должны стать ежегодной нормой, если уровень заражения коронавирусом достигнет низкого уровня. В настоящее время взрослым рекомендуется принимать более частые бустеры, и это будет продолжаться до тех пор, пока глобальные инфекции будут оставаться высокими, сказал он.

По словам эпидемиолога Университета Бен-Гуриона профессора Надава Давидовича, бывшего члена комитета по вакцинам, знакомого с дискуссиями, если эта позиция будет принята, то политика прививок от коронавируса будет аналогична политике вакцин против гриппа. По его словам, всему населению будет рекомендовано делать прививку каждую осень, особенно пожилым людям и тем, кто находится в группе риска.

Как и в случае с прививками от гриппа, прививки от COVID будут адаптированы к штаммам вируса, распространение которых считается наиболее вероятным. Неясно, будет ли ежегодный курс лечения включать одну или две инъекции. Эта позиция перекликается с той, которую предлагает Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Давидович, высокопоставленный сотрудник Израильской ассоциации врачей общественного здравоохранения, подчеркнул, что новый подход вступит в силу в будущем только в том случае, если и когда будет низкий уровень инфекции.

«Этот подход во времена низкой заболеваемости является частью нашего перехода к борьбе с COVID как к новой норме», — сказал Давидович.

Некоторые высокопоставленные врачи не согласны. Профессор Амнон Лахад, глава Нацсовета по общественному здравоохранению, консультативного совета при Минздраве, сказал, что считает эту рекомендацию ненужной и пустой тратой государственных ресурсов.

«Я думаю, что это неправильное решение, и для большинства людей оно не нужно. Для пожилых людей, у которых есть другие заболевания, имеет смысл делать прививку ежегодно, но, возможно, для 90% населения в этом нет необходимости и это чрезвычайно дорого», — сказал он.

На этой неделе FDA опубликовало дорожную карту будущего вакцинации в США, которая предусматривает одну ежегодную прививку для большей части населения и возможность двух прививок для пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой.

Ранее Курсор писал, что в аэропорту Бен-Гурион будут снова проводить тесты на коронавирус. За тестирование будет отвечать исключительно Министерство здравоохранения.

Курсор также сообщал, что в Израиле обеспокоены новым распространяющимся штаммом COVID. Новый штамм XBB.1.5 доминирует в США и может вскоре появиться и в Израиле.

Также в Израиле может распространиться новый вариант COVID «Kraken». Высокопоставленный чиновник израильского здравоохранения говорит, что появление в Израиле варианта коронавируса XBB.1.5 «Kraken» — это только вопрос времени.

Зарка заявил, что с февраля COVID-19 приравняют к гриппу. Коронавирус будет считаться таким же заболеванием как грипп, а сдать тесты с 18 января можно будет только в больничных кассах.

Напомним, что Израиль входит в ТОП-3 по количеству крупнейших исследований вакцин от COVID.