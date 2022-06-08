ВОЗ: статистика по COVID улучшается везде, кроме Ближнего Востока

Всемирная организация здравоохранения высказала опасения, поскольку на Ближнем Востоке не уменьшается количество новых заражений коронавирусной инфекцией.

Число новых случаев заболеваний COVID и смертности от них снизилось на прошлой неделе везде, кроме Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Такой отчет опубликовала в среду Всемирная организация здравоохранения.

В еженедельном отчете о пандемии агентство здравоохранения ООН сообщило, что число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции снизилось на 12% и составило около 3 млн, а число зарегистрированных смертельных случаев сократилось на 22%.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что снижение уровня заболеваемости COVID-19 имеет «очень обнадеживающую тенденцию». Однако пик, наступивший в январе, может повториться, поскольку пандемия еще не закончилась.

ВОЗ призвала к осторожности, хотя многие страны отказались от протоколов по коронавирусу и перешли к попыткам жить с этим вирусом.

Тедрос отметил, что спустя полтора года после начала массовых программ вакцинации во многих странах, 68 стран еще превысили 40-процентный порог защищенного населения.

«Новый и еще более опасный вариант может появиться в любой момент, а огромное количество людей остается незащищенным», — предупредил гендиректор ВОЗ.

В последнем еженедельном отчете ВОЗ указано, что число новых случаев заболевания на Ближнем Востоке выросло на 19%.

«Курсор» писал, что Минздрав поделился неожиданным данными о коронавирусе в Израиле.

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