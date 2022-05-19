Собаки определяют COVID с вероятностью 92 процента

Проведенные в реальных аэропортах эксперименты подтвердили, что собаки способны по запаху определить людей с положительным тестом на коронавирус.

Собаки могут по запаху определить в толпе человека, который инфицирован COVID-19.

Это исследование опубликовано в журнале BMJ Global Health.

Тестирование данного метода диагностики, проводилось в международном аэропорту Хельсинки-Вантаа в Финляндии вместе с методом тройной случайной выборки.

Собак тренировали для выявления коронавирусных больных по образцам кожи. Они с точностью 92 % запомнили запах кожи 114 человек с положительным тестом и 306 здоровых людей.

В опыте принимали участие четыре собаки, обученных распознавать вирус благодаря запоминанию запаха кожи пациентов с положительным COVID-тестом.

Авторы эксперимента уверены, что использование собак существенно сэкономит время и, возможно, в будущем станет не вспомогательным, а единственным методом проверки.

Таких собак можно будет эффективно применять в общественных аэропортах и любых местах массового скопления людей, где требуется выявить зараженных вирусом.

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