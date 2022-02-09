ВОЗ: За последнюю неделю в мире значительно выросла смертность от COVID-19

Как сообщают в ВОЗ, за прошедшую неделю в мире значительно «усилилось превалирование Омикрон-варианта, и сейчас его обнаруживают практически во всех странах».

На прошлой неделе коронавирусом заразились 19 276 472 человека во всем мире. Погибло же от инфекции 67 953 человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, число выявленных случаев заболевания снизилось на 17% по сравнению с предыдущей неделей, а вот число смертей увеличилось на 7%.

Большинство случаев (36%) были зарегистрированы на восточном побережье Средиземного моря. Интересно, что в США, Юго-Восточной Азии и Африке заболеваемость коронавирусом снизилась на 36%, 32% и 22% соответственно.

В европейских странах, на которые приходится 58% всех новых случаев заражения в мире, этот показатель снизился на 7% за одну неделю.

Смертность увеличилась на 67% в Юго-Восточной Азии, на 45% в Восточном Средиземноморье и на 2% в Европе. Смертность от коронавируса в Африке снизилась на 7%, а в Западно-Тихоокеанском — на 5%.

Курсор ранее писал, что медики выяснили, дефицит какого витамина повышает тяжесть коронавируса. Ученые рассказали, как болеют люди с низким и оптимальным уровнем витамина D. Они также констатировали очевидную корреляцию между его дефицитным состоянием и смертностью. По словам медиков, это еще раз доказывает важность сбалансированного питания и получения полного спектра витаминов во время пандемии.

Кроме того, медики рассказали, кому грозит тяжелый Омикрон. Острая пневмония и тяжелое течение заболевания проявляется у пожилых пациентов, которые вакцинировались давно. Медики констатируют: госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются тяжелые симптомы

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