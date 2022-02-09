ВОЗ: За последнюю неделю в мире значительно выросла смертность от COVID-19

На прошлой неделе коронавирусом заразились 19 276 472 человека во всем мире. Погибло же от инфекции 67 953 человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, число выявленных случаев заболевания снизилось на 17% по сравнению с предыдущей неделей, а вот число смертей увеличилось на 7%.
Большинство случаев (36%) были зарегистрированы на восточном побережье Средиземного моря. Интересно, что в США, Юго-Восточной Азии и Африке заболеваемость коронавирусом снизилась на 36%, 32% и 22% соответственно.
В европейских странах, на которые приходится 58% всех новых случаев заражения в мире, этот показатель снизился на 7% за одну неделю.
Смертность увеличилась на 67% в Юго-Восточной Азии, на 45% в Восточном Средиземноморье и на 2% в Европе. Смертность от коронавируса в Африке снизилась на 7%, а в Западно-Тихоокеанском — на 5%.
Курсор ранее писал, что медики выяснили, дефицит какого витамина повышает тяжесть коронавируса. Ученые рассказали, как болеют люди с низким и оптимальным уровнем витамина D. Они также констатировали очевидную корреляцию между его дефицитным состоянием и смертностью. По словам медиков, это еще раз доказывает важность сбалансированного питания и получения полного спектра витаминов во время пандемии.
Кроме того, медики рассказали, кому грозит тяжелый Омикрон. Острая пневмония и тяжелое течение заболевания проявляется у пожилых пациентов, которые вакцинировались давно. Медики констатируют: госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются тяжелые симптомы
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