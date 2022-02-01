Медики рассказали, как распознать одновременное заболевание коронавирусом и гриппом

По словам медиков, сочетание двух опасных и тяжелых недугов вполне возможно. Врачи называют такой вирусный коктейль – флурон. Прогнозировать течение болезни тяжело.

Украинские медики рассказали о флуроне и его симптомах. По их словам, одновременные коронавирус и грипп могут как усилить друг друга, так и нейтрализовать.

Об этом сообщает портал «Сегодня».

В статье сказано, что такое сочетание заболеваний пока не исследовано так, как надо. Поэтому давать четкие прогнозы – проблематично. Однако точно известно, что течение будет тяжелее, если сперва переболеть чем-то одним.

Дело в том, что даже легкое течение болезни выматывает иммунную систему, а потому защита организма в любом случае будет ослаблена.

Но вот симптоматика флурона нетипична. Установить ее можно при помощи ПЦР-тестов. Флурон может подхватить как взрослый, так и ребенок. Однако опасность должна исчезнуть сразу после того, как закончится сезон гриппа. Предполагается, что это будет примерно в середине весны.

Ранее Курсор сообщал, что врач назвал необычное последствие перенесенного Омикрона.

Кроме того, мы писали, что зафиксирован рост числа осложнений у детей, выздоровевших от Омикрона.

Еще напомним, что ученые выявили вероятную причину одышки после коронавируса.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.