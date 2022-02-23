Ученые выяснили, чему подвержены переболевшие COVID-19

Результаты исследования были сделаны после того, как ученые проанализировали данные 150 тыс. военных ветеранов. Большинство из них были мужчины старше 60 лет.

Ученые из Университета Сент-Луиса в США провели новое исследование, показавшее, что люди, пережившие COVID-19, чаще страдают от депрессии. У них также могут возникнуть проблемы со сном и развиться различные вредные привычки.

Такие выводы были сделаны после того, как ученые проанализировали данные 150 000 военных ветеранов. Большинство из них были мужчины старше 60 лет. Все они заразились коронавирусом в январе 2021 года. В течение года за участниками эксперимента велось тщательное наблюдение. Затем они сравнили эти показатели с показателями 5,6 миллиона ветеранов, которые не подвергались воздействию коронавируса. Результаты показали, что болезнь значительно повышает риск развития посттравматического стрессового расстройства. Они также обнаружили более высокую частоту суицидальных мыслей и панических атак.

По сравнению с участниками тестовой группы «коронавируса», на 1000 участников приходилось 15 депрессивных состояний и 24 случая различных нарушений сна.

Ранее редакция Курсора сообщала, что врачи заявили, что почти половина населения Израиля заразилась Омикроном. В Израиле было зарегистрировано 2,2 миллиона подтвержденных инфекций Омикрон, но эпидемиологи подсчитали, что фактическое число случаев было намного выше — около 4,5 миллионов, что составляет почти половину населения Израиля.

Кроме того, наш портал писал, что врачи назвали группу людей, которая имеет наименьшие шансы подхватить продолжительный COVID-19. Люди, получившие одну или две дозы вакцины от COVID-19, имеют меньшую вероятность развития симптомов длительного коронавируса после инфицирования.

Еще напомним, что ученые рассказали об опасности нового подвида штамма Омикрон. Некоторые ученые убеждены, что иммунитет к варианту Омикрона BA.1 смягчит и защитит людей от инфекции новым вариантом BA.2 в ближайшем будущем. Другие полагают, что BA.2 «заслуживает статуса варианта, вызывающего озабоченность».

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