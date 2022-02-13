Врач рассказал, что делать с кашлем при Омикроне

Владимир Бекетов заявил, что лучшим решение для борьбы с кашлем в домашних условиях может стать увлажнитель воздуха а также леденцы или конфеты для рассасывания.

Увлажнители воздуха могут помочь облегчить кашель при заражении омикрон — штаммом коронавируса. Так сказал кандидат медицинских наук Владимир Бекетов, врач-пульмонолог.

По его словам, для того чтобы слизистые оболочки нормально функционировали, уровень влажности воздуха должен быть выше 35-40%. Бекетов говорит, что домашний увлажнитель воздуха может обеспечить необходимые условия.

Также важно увлажнять сами слизистые оболочки, чтобы облегчить симптомы заболевания. В этом могут помочь различные леденцы, пастилки или конфеты для рассасывания. Врач пояснил: «Повышенное слюноотделение увлажняет верхние дыхательные пути, что, в свою очередь, уменьшает тягу к кашлю».

Когда речь идет о питье, напитки должны содержать минимальное количество сахара. Особенно полезны вода, чай и травяные отвары.

Курсор ранее писал, что медики выяснили, дефицит какого витамина повышает тяжесть коронавируса. Ученые рассказали, как болеют люди с низким и оптимальным уровнем витамина D. Они также констатировали очевидную корреляцию между его дефицитным состоянием и смертностью. По словам медиков, это еще раз доказывает важность сбалансированного питания и получения полного спектра витаминов во время пандемии.

Кроме того, медики рассказали, кому грозит тяжелый Омикрон. Острая пневмония и тяжелое течение заболевания проявляется у пожилых пациентов, которые вакцинировались давно. Медики констатируют: госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются тяжелые симптомы

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