Врач рассказал, нужно ли пить витамины при коронавирусе

Об этом сообщил в интервью радио Sputnik диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев.

Он отметил, что врачи не могут рекомендовать в обязательном порядке применение витаминно-минеральных комплексов или изолированных витаминов во время лечения коронавирусной инфекции, хотя в практике можно встретить назначение витаминов C и D, селена, цинка. Конкретных статистических данных, что это обязательно участвует в помощи, пока нет, объяснил врач.

Что касается восстановления после болезни, то, по его словам, важно понимать, что нет понятия «единое восстановление», потому что постковидный синдром развивается у всех пациентов по-разному.

Он отметил, что коронавирус чаще всего повреждает слабые участки организма. Если есть дефицит витаминов у человека до начала заболевания, то, естественно, необходимо принимать их и для восстановления.

Витаминно-минеральные комплексы могут быть рекомендованы в процессе восстановления при конкретных нарушениях, уточнил он. При этом, по его словам, важно понимать, что пациентам не нужно самостоятельно принимать решения о применении каких-либо витаминов в лечебных целях, особенно при постковидном синдроме или непосредственно в процессе заболевания.

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