Врач рассказал, сколько воды надо пить при COVID-19

Врач отметила, что вода из кулера или бутылки не поможет в борьбе с COVID-19, поскольку она дистиллированная и не содержит таких полезных элементов, как магний и кальций.

Во время вспышки коронавируса следует удвоить ежедневное потребление воды, чтобы помочь организму быстрее очиститься от вируса. Об этом рассказала инфекционист Светлана Федорова.

Без потребления жидкости наша иммунная и сосудистая системы не могут нормально функционировать, а это значит, что организм не может дать серьезный отпор вирусу.

По словам врача, существует известное правило расчета суточной нормы потребления воды для каждого организма — 25-30 мл на 1 кг веса. Так, человек весом 60 кг должен выпивать около двух литров воды в день.

Во время COVID-19 это число должно удвоиться — таким образом, вам необходимо выпивать почти 4 литра воды в день.

Врач отмечает, что вода из кулера или бутылки не поможет в борьбе с болезнью, поскольку она дистиллированная и не содержит таких полезных элементов, как магний и кальций.

В случае с COVID важно употреблять воду обогащенную минералами, которую можно купить в аптеках.

Ранее Курсор сообщал, что Великобритании угрожает болезнь, которая опаснее коронавируса.

Кроме того, мы писали, что ученые разработали устройство, которое обнаруживает COVID-19 за считанные минуты.

Еще напомним, что медики назвали пять неожиданных симптомов Омикрона.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.