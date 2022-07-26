Врач: симптомы COVID-19 у Байдена почти полностью исчезли

Симптомы COVID-19 у президента США Джо Байдена «почти полностью прошли», согласно новой записке его врача.
«Хотя у него все еще наблюдается заложенность носа и охриплость, его жизненные показатели остаются абсолютно нормальными», — пишет доктор Кевин О’Коннор.
Байден принимает Паксловид, противовирусный препарат, который помогает снизить вероятность тяжелого заболевания от COVID-19, и планирует продолжать изолироваться в резиденции Белого дома.
«Он продолжает проявлять особую сознательность, чтобы защитить любого из сотрудников Исполнительной резиденции, Белого дома, Секретной службы и других сотрудников, чьи обязанности требуют любой (хотя и социально дистанцированной) близости к нему», — пишет О’Коннор.
Сегодня днем Байден должен выступить с виртуальной речью на конференции Национальной организации чернокожих руководителей правоохранительных органов в Орландо, штат Флорида. Также ожидается, что он примет участие в виртуальной встрече с руководителями предприятий и лидерами профсоюзов для обсуждения Закона о чипсах — предложения по поддержке отечественного производства.
Курсор ранее писал, что врач Байдена рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом президента США. Врач Байдена сказал, что температура президента вернулась к норме, и он продолжает испытывать насморк, усталость и время от времени кашель через день после постановки диагноза COVID-19.
Также трое израильтян заразились новым вариантом коронавируса. Эпидемия коронавируса в Израиле все никак не может подойти к концу — сегодня стало известно о трех гражданах, которые вернулись из других стран зараженными новой мутацией COVID-19.