Трое израильтян заразились новым вариантом коронавируса

Эпидемия коронавируса в Израиле все никак не может подойти к концу — сегодня стало известно о трех гражданах, которые вернулись из других стран зараженными новой мутацией COVID-19.

В Минздраве сообщили, что у трех человек, вернувшихся из-за границы, подтверждены носители нового подварианта ВА.2.75 коронавируса.

Один вернулся из Индии, а двое других из Франции.

Этот вариант считается очень заразным, хотя неясно, более ли он опасен, чем предыдущие мутации.

«Курсор» сообщал, что в Израиле вводят новую COVID-политику для возвращающихся в страну граждан. Новая политика вводится на фоне продолжающегося роста числа случаев заболевания коронавирусом в Израиле.

Также в Израиле утвердили правила самостоятельного тестирования на COVID-19. Комитет Кнессета по здравоохранению утвердил правила, признающие самостоятельные тесты на антиген и ПЦР, проводимые не выходя из дома или в специальных центрах тестирования на COVID-19.

Наша редакция писала, что израильские ученые выяснили, как появляются новые варианты COVID-19. Новое израильское исследование показывают, что у пациентов с ослабленным иммунитетом, страдающих хроническими инфекциями COVID, возникают мутировавшие варианты.

Наш сайт информировал, что в Минздраве рассказали, какой штамм COVID-19 преобладает в Израиле. По словам главы комитета по COVID-19, профессора Салмана Зарки, почти 50% людей, инфицированных COVID-19 в Израиле, заразились новым штаммом BA.5.