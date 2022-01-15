Врачи назвали места, которых следует избегать во время распространения Омикрона

Чтобы снизить риск заражения новым штаммом Омикрон нужно по возможности избегать посещения некоторых мест, пишет medikforum.ru.

Распространение высококонтагиозного штамма Омикрон вызвало серьезный всплеск заболеваний по всему миру. Говоря о наиболее актуальных способах его профилактики, врачи констатируют:

«Прививки, мытье рук, социальная дистанция и ношение масок играют большую роль в деле защиты от возможного заражения, но также имеет значение то, куда мы идем, и где находимся».

Ограниченные закрытые пространства. Эксперт по инфекционным заболеваниям, доктор Серхат Гумрукчу (США) рассказал в интервью, почему советует избегать таких мест. По его словам, высокий риск заражения там обусловливается нахождением людей в непосредственной близости друг от друга.

«Закрытые внутренние пространства с недостаточной вентиляцией, где люди не носят масок и не практикуют социальное дистанцирование, могут оказаться настоящим рассадником Омикрона».

Магазины. Другой американский врач, Кристина Хендия, отмечает, что в условиях, когда возможны очередной карантин или другие ограничения, многие люди спешат приобрести впрок нужные им товары. Таким образом, магазины становятся местом, где и без того высокий поток посетителей становится еще более плотным.

Общественный транспорт. По словам доктора Хендия, коронавирус передается воздушно-капельным путем, и исследования показали: даже если заразный человек уже покинул транспорт, частицы вируса могут оставаться во взвешенном состоянии еще некоторое время и вдыхаться новыми пассажирами.

Больницы. Врачи дают совет: если отсутствует критическая ситуация, требующая неотложной медицинской помощи, то лучше избегать обращения в больницы для амбулаторного лечения. Концентрация людей, болеющих ковидом, в этих местах является особенно высокой.

Где еще можно подхватить штамм Омикрон?

На заправке.

В очереди за едой на вынос.

На детских игровых площадках.

Во время авиаперелета или путешествия поездом.

В парикмахерской и салоне красоты.

На спортивных мероприятиях (на стадионе).

Во время пребывания в отеле.

Во время похода в ресторан.

При посещении храмов.

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