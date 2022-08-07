Врачи пояснили, как нос ребенка борется с COVID-19

Эксперименты пояснили причину, почему дети менее подвержены рискам заболевания вирусом COVID-19. Оказалось, что детская слизистая имеет усиленную защиту по сравнению с взрослой.

Слизистая оболочка носа ребенка имеет свойство повышенной защиты от вируса Sars-CoV-2. Благодаря этому дети менее подвержены заболеванию COVID-19 или имеют более мягкие симптомы протекания болезни.

Такие исследования были опубликованы в научном журнале PLOS Biology.

Австралийские ученые из университета Квинсленда провели анализы образцов слизистой оболочки носа 23 здоровых детей и 15 взрослых, зараженных вирусом COVID.

Полученные выводы подтвердили, что дельта-штамм коронавируса реплицировался в носоглотке детей менее эффективно. Но при заражении штаммом Омикрон, такая зависимость прослеживалась менее явно.

Это говорит о том, что дети могут лучше сопротивляться угрозам от чужеродных инфекций, например вирусов или бактерий.

Доктор Кирсти Шорт, специалист в этом вопросе, подтвердила: «Повышенное влияние вирусов и бактерий укрепляет и усиливает защиту детской носовой оболочки и создает более сильную противовоспалительную реакцию. Метаболические различия между детьми и взрослыми могут изменить способ экспрессии генов, борющихся с вирусами».

Ученые намерены использовать результаты эксперимента и полученные выводы. По их словам, продолжение исследований поможет определить возможную роль других факторов.

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