Врачи рассказали о иммунной защите от Омикрона у людей, уже переболевших COVID-19

Ученые обнаружили, что естественный иммунный ответ не так эффективен против Омикрона, как против других штаммов коронавируса. Защита составляет 56%, а эффективность против Дельты — 92%.

Результаты исследования были опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine.

Эксперты участвовали в исследовании, чтобы выяснить, насколько хорошо естественный иммунитет сможет защитить от Омикрона в будущем. Для этого был проведен тщательный анализ национальной базы данных, собранной с начала пандемии.

Если кто-то уже был ранее инфицирован коронавирусом, риск повторного заражения штаммами Дельта и Альфа минимален. Однако Омикрон способен обойти иммунный ответ организма, поэтому уровень эффективности иммунитета не превышает 56%. Если человек переболеет Омикроном, то в будущем иммунитет становится достаточно сильным и при последующих заражениях, риск их протекания в тяжелой форме становится меньше практически на 88%.

