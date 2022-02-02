Врачи рассказали о сложностях лечения больных COVID-19 с низкой сатурацией

Врачи рассказали, что у больных вирусом COVID-19 не хватает кислорода в крови, а из-за этого они не всегда все осознают и могут вести себя необычно.

Врачи рассказали о том, что больные COVID-19 с низким уровнем сатурации часто не осознают своего состояния и ведут себя как пьяные вследствие недостатка кислорода. По ошибке они полагают, что чувствуют себя хорошо, хотя их состояние может быть далеким от нормального.

Об этом сообщает новостное издание «Вести-UA.net».

«В этот момент у человека состояние, словно он опьянел. То есть люди не совсем понимают, что происходит, не совсем могут себя адекватно вести, критически могут к себе не относиться. Поэтому в нашей работе очень необходима и психологическая поддержка. С ними необходимо говорить, объяснять по 10 раз одно и то же, чтобы люди поняли», – добавляет завотделением одной из украинских больниц.

Несмотря на трудности, человеку, зараженному вирусом COVID-19 все же можно объяснить необходимость лечения, после чего провести все необходимые процедуры для того, чтобы обезопасить его жизнь и здоровье.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что Дания сняла все ограничения COVID-19 внутри страны.

Дания сняла все ограничения COVID-19, и, по данным правительства, коронавирус больше не считается «социально критическим заболеванием».

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