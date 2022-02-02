Дания сняла все ограничения COVID-19 внутри страны

Дания сняла все ограничения COVID-19 внутри страны, и, по данным правительства, коронавирус больше не считается «социально критическим заболеванием».

Сегодня, 2 февраля, Дания сняла все ограничения COVID-19 внутри страны, так как, по данным правительства, коронавирус больше не считается «социально критическим заболеванием».

Это означает, что требование о ношении масок в помещении, использование «COVID-пропусков» для баров, ресторанов и других закрытых помещений, а также юридическое обязательство самоизолироваться, если у вас положительный результат теста, больше не действуют.

«Никто не может знать, что произойдет в следующем декабре. Но мы пообещали гражданам Дании, что у нас будут ограничения только в том случае, если они действительно необходимы, и мы снимем их, как только сможем», — заявил министр здравоохранения Дании Магнус Хойнике.

Дания стала первой страной в Европейском Союзе, которая сняла все ограничения.

По словам Хойнике, широко распространенная вакцинация и бустеры помогли стране снова открыться, добавив, что число госпитализаций и пациентов в реанимации уменьшается с каждым днем ​​«благодаря вакцинации».

Согласно статистическим данным минздрава страны, 81% населения Дании полностью привиты от COVID-19.

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