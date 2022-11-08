Врачи вылечили пациента, который болел COVID-19 более года: как им это удалось

Исследователям из Великобритании удалось вылечить 59-летнего мужчину, инфицированного коронавирусом на протяжении 13 месяцев.

Об этом сообщает Clinical Infectious Diseases.

По словам экспертов, устойчивую COVID-инфекцию, отличающуюся от длительного COVID-19 или повторных заражений, фиксируют у небольшого количества людей, имеющих ослабленную иммунную систему.

«Эти пациенты могут иметь положительный тест на протяжении нескольких месяцев или даже лет, но при этом болезнь вредит им. Она является серьезной угрозой, потому что примерна половина пациентов также сталкивается со стойкими симптомами, среди которых воспаление легких», – рассказал врач Люк Снелл.

В рамках нового исследования специалисты рассказали, как 59-летнему пациенту удалось побороть коронавирус, которым он был инфицирован 411 дней. Ослабленность его иммунной системы обусловлена пересадкой почки, а непосредственно COVID-19 он заболел в декабре 2020 года и болел до января этого года.

Ученые воспользовались быстрым генетическим анализом с технологией секвенирования нанопор, чтобы определить, была ли это одна устойчивая инфекция. Согласно результатам теста, у пациента был ранний вариант B.1, доминировавший в конце 2020 года, но с тех пор его сменили новые штаммы.

Поскольку у него был этот ранний вариант, специалисты решили дать комбинацию моноклональных антител casirivimab и imdevimab от Regeneron. Вслед за другими методами лечения антителами, их больше не используют широко, потому что они неэффективны против новых вариантов, таких как Омикрон. Однако, лечение оказалось эффективным, потому что этот пациент боролся с вариантом из предыдущей фазы пандемии.

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