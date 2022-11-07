Министерства Израиля предъявляют иск фирмам за некачественные маски от COVID

Согласно встречному иску, компании MGM и TAR взяли на себя обязательство предоставить маски COVID-19, отвечающие определенным параметрам, указанным в процессе открытого тендера, который они выиграли.

Министерства обороны и юстиции (Гражданский отдел Тель-Авива) подали встречный иск в Окружной суд Тель-Авива против поставщика за якобы предоставление некачественных антикоронавирусных масок, требуя компенсации в размере около 10 млн шекелей.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Встречный иск и ответ были поданы против компаний MGM и TAR в ответ на их иски к Министерству обороны на сумму около 22 млн шекелей за якобы нарушение условий оплаты контракта между сторонами.

Согласно встречному иску, MGM и TAR взяли на себя обязательство предоставить противокоронавирусные маски, отвечающие определенным параметрам, указанным в процессе открытых торгов, которые они выиграли. MGM якобы передала маски третьей стороне, TAR, без согласия правительства и в нарушение условий контракта.

После того, как правительство проверило маски, предоставленные Минобороны, стало ясно, что они не обеспечивают предусмотренный контрактом уровень защиты от коронавируса и не полностью закрывают рот, заявили в правительстве. Это означало, что министерство не могло использовать эти маски для медицинских работников коронных отделений в больницах.

Более того, правительство заявило, что использование этих масок подвергло бы опасности медицинский персонал, поскольку они будут приближаться к зараженным коронавирусом людям, полагая, что их маски защитят их.

В частности, министерство отметило, что MGM обязалась предоставить правительству маски с высокой степенью защиты в стиле N-95, но затем она и TAR перешли на маску с менее надежными защитными возможностями.

Разбивая встречный иск на 9 765 000 шекелей, правительство требует возврата 5 265 000 шекелей первоначального взноса, который оно уже сделало MGM и TAR, а также 4 500 000 шекелей, что составляет 20% от общей стоимости сделки и было согласованный в договоре штраф за нарушение.

Дело началось, когда MGM и TAR подали в суд на Министерство обороны на 22 317 194 шекеля за сочетание неполученных платежей за маски, которые были проданы в рамках контракта, а также расходы на хранение и утилизацию продуктов, когда министерство не приняло продукты в соответствии с требованиями.

Первоначально министерство заказало маски в марте 2020 года, в разгар первой коронной волны.

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