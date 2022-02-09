Все военнослужащие ЦАХАЛа получат право на 4-ю дозу вакцины от COVID

До недавнего времени четвертую дозу вакцины могли получить только лица старше 60 лет или те, кто относится к группе повышенного риска или работает в условиях повышенного риска.

ЦАХАЛ объявляет, что теперь все военнослужащие могут получить четвертую дозу прививки от COVID.

Об этом пишет Times Of Israel.

По словам представителей ЦАХАЛа, право на получение четвертой дозы вакцины теперь имеет любой военнослужащий старше 18 лет, у которого прошло более четырех месяцев после третьей дозы.

До недавнего времени четвертую дозу вакцины могли получить только лица старше 60 лет или те, кто относится к группе повышенного риска или работает в условиях повышенного риска. На сегодняшний день только 679 158 израильтян — 7,3% населения — получили четвертую дозу.

Курсор ранее писал, что медики выяснили, дефицит какого витамина повышает тяжесть коронавируса. Ученые рассказали, как болеют люди с низким и оптимальным уровнем витамина D. Они также констатировали очевидную корреляцию между его дефицитным состоянием и смертностью. По словам медиков, это еще раз доказывает важность сбалансированного питания и получения полного спектра витаминов во время пандемии.

Кроме того, медики рассказали, кому грозит тяжелый Омикрон. Острая пневмония и тяжелое течение заболевания проявляется у пожилых пациентов, которые вакцинировались давно. Медики констатируют: госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются тяжелые симптомы

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