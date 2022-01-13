Выявлены новые неприятные последствия Омикрона

Новый штамм Омикрон все быстрее распространяется по миру — он проявляется в не совсем обычных для коронавируса симптомах, схожих с интоксикацией

Новые симптомы высоко контагиозного омикрона обнаружили у ряда заболевших коронавирусом, сообщил Спутник

По наблюдениям медиков, настораживают следующие симптомы: одышка, затрудненное дыхание, повышенная утомляемость, боли в мышцах или теле, головная боль, боль в горле, заложенность носа или насморк.

Если вовремя обратить внимание на эти признаки, вероятность более легкого течения болезни повысится.

Кроме того, часть пациентов жалуется на диарею или рвоту, которые чаще всего сопровождаются высокой температурой и сильным кашлем, а также потерей обоняния или вкуса, сообщили специалисты.

Они пояснили, что переболевшие другим штаммом COVID-19 все так же уязвимы перед омикроном, поэтому необходимо соблюдать все меры безопасности.

При появлении перечисленных симптомов следует обратиться за медицинской помощью.

Основатель компании Microsoft миллиардер Билл Гейтс также высказался на тему появления нового, более заразного штамма коронавируса в этом году. По мнению магната, шансы на возникновение более контагиозной версии COVID-19 в 2022 году маловероятны. Ранее Курсор сообщал, что медики рассказали, как повысить защиту от Омикрона в десятки раз. Кроме того, мы писали, что у больных штаммом Омикрон обнаружили необычный симптом.

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