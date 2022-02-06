Заразиться Омикроном можно уже через 45 дней после выздоровления от ковида

Люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию, могут заболеть Омикроном уже через 45 дней после первой болезни. При предыдущих штаммах столь быстрое повторное заражение было крайне маловероятным, теперь же, говорят медики, коронавирус существенно изменил свое поведение.

Люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию, могут заболеть Омикроном уже через 45 дней после первой болезни.

Об этом в эфире радио Minnesota Public рассказала эксперт по вопросам вакцинации от COVID-19 в клинике Mayo Мелани Свифт.

Медик отмечает что, по наблюдениям международных исследователей, в течение первых шести недель после заражения COVID-19 повторное заболевание случается крайне редко. Поэтому люди могут предполагать, что они защищены от инфекции в течение примерно полутора месяцев, пояснила медик. Но с Омикроном все совершенно иначе.

По словам Свифт, принято считать, что у переболевших COVID-19 формируется защита от повторного заболевания на протяжении трех месяцев. Однако с появлением «Омикрон»-штамма участились случаи повторного заражения менее чем за 90 дней.

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