Заразиться Омикроном можно уже через 45 дней после выздоровления от ковида

Люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию, могут заболеть Омикроном уже через 45 дней после первой болезни.
Об этом в эфире радио Minnesota Public рассказала эксперт по вопросам вакцинации от COVID-19 в клинике Mayo Мелани Свифт.
Медик отмечает что, по наблюдениям международных исследователей, в течение первых шести недель после заражения COVID-19 повторное заболевание случается крайне редко. Поэтому люди могут предполагать, что они защищены от инфекции в течение примерно полутора месяцев, пояснила медик. Но с Омикроном все совершенно иначе.
По словам Свифт, принято считать, что у переболевших COVID-19 формируется защита от повторного заболевания на протяжении трех месяцев. Однако с появлением «Омикрон»-штамма участились случаи повторного заражения менее чем за 90 дней.
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