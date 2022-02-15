Житель Турции болел Covid-19 на протяжении 14 месяцев

В Турции мужчина установил рекорд самого продолжительного заболевания COVID-19. Он болел на протяжении 14 месяцев.

Музафер Каясан получил положительный тест на Covid-19 еще в 2020 году. Для мужчины болезнь могла закончиться летальным исходом, так как он имеет сопутствующие тяжелые заболевания. На момент инфицирования он проходил курс лечения от лейкемии. Музафер думал, что не сможет преодолеть коронавирус.

К счастью, житель Турции оказался сильнее смертельного вируса. Однако болел он более 400 дней. Каждый раз, когда он делал тест перед вакцинацией, оказывалось, что он все еще болеет. В общем количестве ему сделали 78 тестов.

Большую часть времени Каясан провел в больнице и на изоляции. Теперь мужчина шутит, что просто он сильно понравился коронавирусу.

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