76-летнюю певицу Шер заметили на свидании с молодым бойфрендом

76-летнюю певицу Шер заметили в Западном Голливуде (Калифорния, США) с музыкальным продюсером Александром Эдвардсом, который младше ее на 40 лет. Пара сходила на романтический ужин.

Об этом сообщает издание DailyMail.

Влюбленные выбрали для встречи парные образы, были одеты в черное. Позже к знаменитостям присоединился рэпер Tyga.

Известно, что Шер знакома с Александром Эдвардсом давно, в сентябре 2022 года на Недели моды в Париже они стали звездами показала Рика Оуэнса. Но прошлой неделе их вместе видели в особняке певицы, расположенном в Малибу, который она недавно выставила на продажу.

К слову, Шер была замужем дважды, от брака у нее есть 53-летний сын-трансгендер.

