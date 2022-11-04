76-летнюю певицу Шер заметили на свидании с молодым бойфрендом

76-летнюю певицу Шер заметили в Западном Голливуде (Калифорния, США) с музыкальным продюсером Александром Эдвардсом, который младше ее на 40 лет. Пара сходила на романтический ужин.
Об этом сообщает издание DailyMail.
Влюбленные выбрали для встречи парные образы, были одеты в черное. Позже к знаменитостям присоединился рэпер Tyga.
Известно, что Шер знакома с Александром Эдвардсом давно, в сентябре 2022 года на Недели моды в Париже они стали звездами показала Рика Оуэнса. Но прошлой неделе их вместе видели в особняке певицы, расположенном в Малибу, который она недавно выставила на продажу.
К слову, Шер была замужем дважды, от брака у нее есть 53-летний сын-трансгендер.
I Got You Babe! Cher sparks romance rumors as she holds hands with Amber Rose’s music producer ex Alexander Edwards https://t.co/Pd8tBglbxs
— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 3, 2022
«Курсор» писал ранее, что 76-летняя музыкальная икона Шер поразила поклонников, когда вышла на подиум вместе с дизайнером и креативным директором бренда Оливье Рустеном. Исполнительница хита «Believe» надела обтягивающий костюм из латекса и массивные черные сапоги на танкетке.
Еще мы писали, что певица Шер публично поддержала Украину после того, как стало известно, что президент россии владимир путин признал независимость «Л/ДНР».