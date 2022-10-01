76-летняя Шер восхитила внешним видом на показе мод Balmain

76-летняя музыкальная икона поразила поклонников, когда вышла на подиум вместе с дизайнером и креативным директором бренда Оливье Рустеном.

Исполнительница хита «Believe» надела обтягивающий костюм из латекса и массивные черные сапоги на танкетке.

Closing out his #BALMAINSS23 runway presentation, Creative Director @ORousteing took to the #BALMAINFESTIVAL stage with the legendary @cher! A finale moment for the books for this third edition of the concert-meets-runway experience, dedicated to supporting @red. #BALMAINARMY pic.twitter.com/C0u6xwNGKl — Balmain (@Balmain) September 29, 2022

well, @cher really knew that when it came out at the end of the balmain show, it would make the whole world talk about her and how unearthly she has body. i want to be her in the future pic.twitter.com/ugscg1jVoV — marysia (@cherornothing) September 29, 2022

Olivier Rousteing of Balmain is giving Obi Wan Kenobi couture and Cher is giving futuristic Joan of Arc pic.twitter.com/NYofp4Db31 — Meech (@MediumSizeMeech) September 29, 2022

Cher at the Balmain runway!

She is a force of nature for sure!! pic.twitter.com/Oe5VS7ioRN — Güldenay Sonumut (@Guldenay007) September 29, 2022

Рустен и Шер держались за руки и вместе шли по подиуму, пока ее хит «Strong Enough» играл на заднем плане в финале показа женской одежды весна-лето 2023.

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Рустен рассказал WWD об этом удивительном моменте, отметив: «Шер была смелым первооткрывателем, настоящим первопроходцем на протяжении более шести десятилетий, никогда не сбавляла оборотов, всегда тянула нас за собой, когда она мужественно продвигалась вперед.

И в этот сложный век, который заставляет нас бороться за давно назревшие изменения, ее впечатляющая, долгосрочная приверженность самоотверженной активности является примером для всех».

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