76-летняя Шер восхитила внешним видом на показе мод Balmain

76-летняя музыкальная икона поразила поклонников, когда вышла на подиум вместе с дизайнером и креативным директором бренда Оливье Рустеном.
Исполнительница хита «Believe» надела обтягивающий костюм из латекса и массивные черные сапоги на танкетке.
Рустен и Шер держались за руки и вместе шли по подиуму, пока ее хит «Strong Enough» играл на заднем плане в финале показа женской одежды весна-лето 2023.
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Рустен рассказал WWD об этом удивительном моменте, отметив: «Шер была смелым первооткрывателем, настоящим первопроходцем на протяжении более шести десятилетий, никогда не сбавляла оборотов, всегда тянула нас за собой, когда она мужественно продвигалась вперед.
И в этот сложный век, который заставляет нас бороться за давно назревшие изменения, ее впечатляющая, долгосрочная приверженность самоотверженной активности является примером для всех».
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